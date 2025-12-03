L'apertura del Corriere della Sera: "Decolla la Juve spallettiana. Idee, gioco e gol"

Si parla di Juventus nella prima pagina sportiva dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano generalista pone l'accento sulla prova di forza della squadra di Spalletti, convincente anche sul piano del gioco nel 2-0 rifilato all'Udinese (autogol e rigore di Locatelli) nell'ottavo di Coppa Italia andato in scena ieri sera all'Allianz Stadium: "Decolla la Juve spallettiana. Aggressiva con idee, gioco e gol", si legge.

"Ho visto la squadra meno preoccupata nel prendere delle decisioni e fare delle giocate - le parole del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post partita -. Noi abbiamo bisogno di questo, perché non siamo una squadra fatta da 100metristi, però nelle altre partite non ero tranquillo in panchina invece oggi si. Questo significa che abbiamo fatto una partita corretta per tutti i 96 minuti. Gatti? Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto. Le vittorie servono, perché è l'unica medicina corretta per sentirsi liberi dalle pressioni e tensioni. Io ho sempre visto qualcosa di meglio giorno per giorni. Adesso la squadra inizia a ragionare in maniera differente con la palla nei piedi. Oggi accontentiamoci perché abbiamo fatto dei passi in avanti non indifferenti".