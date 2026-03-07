Juventus, Spalletti: "Yildiz con un 9 accanto farebbe ancora meglio. Ecco perché ho tolto Gatti"

Mister Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Pisa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve: "Yildiz fa questo gol, ma gli spazi son già dilatati per via del gioco della squadra. Kenan, se parte dall'esterno, ha più facilità, a lui piace perché ha più possibilità di vedere l'avversario, quanto spazio c'è dietro. Da dentro il campo si percepisce meno. Quando sei in vantaggio cambia tutto perché loro non hanno fatto quel blocco basso del primo tempo. Noi abbiamo qualche difficoltà a giocare negli spazi stretti. Con una punta quel lavoro Yildiz lo farebbe ancora meglio".

Sulle difficoltà del primo tempo: "Non riuscivamo a trovare spazio. Permettevamo sempre al Pisa di restare con tre centrocampisti a coprire in area. Se fanno questo, allora devi cercare di fare qualche giocata dentro in area. Nel secondo tempo è migliorato tutto, velocità compresa. Io tolgo Gatti non per demerito, ma perché si doveva costruire con un destro e quindi serviva qualcuno che avesse quel piede lì. Tra lui e Bremer ho scelto lui questa volta".

Su Boga: "Boga a volte è un pochino molle. Le qualità le ha e sono quelle che diciamo tutti, quelle dell'attaccante vero. La panchina non è una sala d'attesa, è un pezzo di campo in più. Entra quello che fa male nel momento clou della partita. È lì che crea il pericolo. Dalla panchina vedono gli errori, sentono quello che devono fare e quindi quando entrano lo sanno già".