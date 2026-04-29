Juventus su Alisson, novità in arrivo: il Liverpool incontra il giocatore. De Gea alternativa

La Juventus ha individuato in Alisson Becker l'obiettivo principale per rinforzare la porta in vista della prossima stagione, ma l'operazione non sarà semplice da portare a termine. Dal fronte inglese emerge infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la ferma volontà del Liverpool di trattenere il portiere brasiliano.

Passando anche ai fatti, visto che i Reds hanno proposto un rinnovo contrattuale fino al 2028 al giocatore per spalmare l'ingaggio. L'alternativa sarebbe quella di concordare una separazione in estate. In tal senso la società a breve incontrerà il giocatore, l’agente e (forse) anche la sua famiglia: ogni mossa sarà concordata.

I vertici societari dei Reds, insieme al tecnico Slot, stanno valutando attentamente la situazione, consapevoli del valore tecnico e dell'attaccamento dei tifosi verso il giocatore. Alisson, pur lusingato dagli interessi provenienti da Spagna e Stati Uniti, dà priorità alla solidità del progetto sportivo e desidera evitare rotture traumatiche con il suo attuale club.

La Juventus è dunque chiamata a formulare rapidamente un'offerta ufficiale significativa per anticipare la concorrenza e convincere il brasiliano. Qualora la trattativa per l'ex romanista dovesse sfumare, la dirigenza bianconera valuterebbe l'estremo difensore della Fiorentina David De Gea come alternativa. Nonostante l'età avanzata dello spagnolo, Luciano Spalletti lo considera un profilo adeguato per carisma ed esperienza internazionale.