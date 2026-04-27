Juventus pronta a offrire un contratto lungo ad Alisson. Ma il Liverpool ha esercitato l'opzione

La Juventus si muove anche tra i pali e guarda a un profilo di primissimo livello per il futuro. Tra i nomi finiti nel radar bianconero c’è quello di Alisson Becker, protagonista di un primo approccio concreto da parte del club torinese.

A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha spiegato come la Juventus abbia già avviato contatti con il portiere e il suo entourage per valutare un possibile accordo. Sul tavolo ci sarebbero diverse soluzioni: un contratto biennale con opzione per il terzo anno oppure direttamente un triennale, comunque considerato di alto livello.

Parallelamente, però, il Liverpool ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto del brasiliano fino al 2027, segnale della volontà di trattenerlo. Il portiere, dal canto suo, sarebbe affascinato dall’idea di tornare in Italia, dove ha già brillato in passato, ritrovando anche Luciano Spalletti. Nonostante l’interesse, Alisson non intende forzare la mano: il suo obiettivo è mantenere ottimi rapporti con il Liverpool. La decisione finale, dunque, spetterà al club inglese, chiamato a valutare se aprire o meno alla cessione in una fase delicata della propria rosa.