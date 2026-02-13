Juventus, Thuram sempre più centrale nel progetto: pronto il rinnovo soft con aumento

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio al presente e al futuro di Khephren Thuram: la Juventus, alla luce dell’exploit degli ultimi mesi, lo considera incedibile. Come dimostrano i “no” secchi alle avances dei vari club d’Europa che, a più riprese, hanno bussato alle porte della Continassa per comprendere se vi fossero gli estremi per la cessione. Tra questi, come noto, rientra pure l’Inter che nelle prime battute del mercato di gennaio aveva provato - senza successo - a inserirlo nella trattativa che avrebbe portato al passaggio in bianconero di Davide Frattesi.

La situazione contrattuale del francese è tutto fuorché preoccupante: la scadenza è fissata per giugno 2029. Ma - esattamente per quanto fatto con Kenan - la Juve ha in programma di blindarlo, offrendogli un ingaggio in linea con lo status acquisito in questi suoi primi 18 mesi di bianconero. Thuram, al momento, percepisce 2.2 milioni netti a stagione, il che fa di lui uno dei meno paganti della rosa juventina.

C'è tutta l'intenzione di allungare il suo legame col bianconero: l'idea del club è quella di portare il suo salario a 3/3.5 milioni più bonus, con un prolungamento “soft” fino al 2030. Un segnale concreto per il giocatore, ben lieto di poter continuare la sua avventura a Torino, e al resto dei club d’Europa.