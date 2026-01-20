Juventus, Thuram verso il Benfica: "Grandi giocatori e Mourinho, sarà una bella sfida"
Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro il Benfica in Champions League, ripartendo dal ko contro il Cagliari in campionato: "Abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto. Capiamo quello che non ha funzionato e pensiamo alla grande partita di domani contro il Benfica".
Basta un punto secondo i calcoli, per raggiungere i playoff...
"Noi non li facciamo i calcoli, giochiamo per vincere come sempre".
Che Benfica si aspetta?
"E' una grande squadra con tanti giocatori forti e un grande allenatore. Sarà una gara difficile ma bella da giocare".
A Cagliari non ha giocato…
"Sto bene".
