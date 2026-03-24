Bianchi suggerisce la Juve: "Perdere a zero Vlahovic un peccato. Tutti lo criticavano prima..."

"Tutti lo criticavano, adesso la Juve ha delle difficoltà offensive e Vlahovic è diventato giocatore indispensabile". A Rolando Bianchi, noto ex bomber della Serie A con trascorsi tra Bologna e Atalanta - tra le altre - non va giù il trattamento di sfavore generale riservato fino a poco tempo fa a Dusan Vlahovic. Lo ha raccontato in un intervento negli studi di Radio Tv Serie A.

L'attaccante serbo, fuori da dicembre e tornato in campo con la maglia bianconera 109 giorni dopo, è stato acclamato dai tifosi della Juventus al suo ingresso sul prato dello Stadium nell'1-1 contro il Sassuolo. Ma per Rolando Bianchi non ci sarebbe mai dovuto essere il rischio di perderlo, visto il contratto in scadenza il 30 giugno e le opere di rinnovo in corso d'opera da pochi mesi: "Per me è un giocatore molto importante, un giocatore che ha un potenziale incredibile, però ci vuole equilibrio nella valutazione", il commento dell'ex Lazio.

"Noi non possiamo dire che un giocatore in un momento non è in grado di essere da Juve, ma quando manca o non fanno bene gli attaccanti diventa determinante. Ha un potenziale, va sfruttato per le caratteristiche che ha e secondo me con Spalletti potrebbe continuare a fare la differenza perché è un giocatore che ha tutto", il consiglio lanciato da Rolando Bianchi a proposito della permanenza o meno del giocatore in bianconero a fine stagione. "Io faccio un discorso di numeri. Comunque Vlahovic conosce l'ambiente, ti può garantire dei gol, hai dei vantaggi anche a livello economico. Per me tutti questi fattori alla fine porteranno a rinnovare Vlahovic perché è un attaccante che difficilmente trovi in altre realtà. E perderlo a zero sarebbe un peccato".