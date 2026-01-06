Scadenze 2026, entriamo nella fase calda. Quali sono i 100 nomi più interessanti
Entriamo nella fase calda per quel che riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Come da norme federali, che riportiamo integralmente: "A partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest’ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a". Quali sono i nomi più interessanti da tenere d'occhio? Di seguito un elenco di 100 nomi fra giocatori il cui contratto scadrà il 30 giugno e qualcuno il 31 dicembre.
PORTIERI
Justin Bijlow (27, Feyenoord)
Stole Dimitrievski (32, Valencia)
Nicola Leali (32, Genoa)
Mike Maignan (30, Milan)
Alexandr Maksimenko (27, Spartak Mosca)
Ilan Meslier (25, Leeds)
Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)
Stefan Ortega (33, Manchester City)
Nick Pope (33, Newcastle)
Yann Sommer (36, Inter)
DIFENSORI
Dani Carvajal (33, Real Madrid)
Zeki Celik (28, Roma)
Andreas Christensen (29, Barcellona)
Danilho Doekhi (27, Union Berlino)
Soffian El Karouani (25, Utrecht)
Marc Guéhi (24, Crystal Palace)
Raphael Guerreiro (31, Bayern Monaco)
Rico Henry (28, Brentford)
Sead Kolasinac (32, Atalanta)
Ibrahima Konaté (26, Liverpool)
Kalidou Koulibaly (34, Al-Hilal)
Diogo Leite (26, Union Berlino)
Harry Maguire (32, Manchester United)
Tyrell Malacia (26, Manchester United)
Aaron Martin (1997, Genoa)
Oscar Mingueza (26, Celta)
Vitaliy Mykolenko (26, Everton)
Luca Netz (22, Borussia Monchengladbach)
Andrew Robertson (31, Liverpool)
Antonio Rudiger (32, Real Madrid)
Malang Sarr (26, Lens)
Fabian Schar (33, Newcastle)
Marcos Senesi (28, Bournemouth)
Ryan Sessegnon (25, Fulham)
Niklas Sule (29, Borussia Dortmund)
John Stones (31, Manchester City)
Takehiro Tomiyasu (27, Ajax)
Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)
Zeno Van den Bosch (22, Anversa)
Adam Webster (31, Brighton)
CENTROCAMPISTI
Arthur Avom (21, Lorient)
Dmitry Barinov (29, Lokomotiv Mosca)
Yves Bissouma (28, Tottenham)
Julian Brandt (29, Borussia Dortmund)
Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr)
Gianluca Busio (23, Venezia)
Emre Can (31, Borussia Dortmund)
Casemiro (33, Manchester United)
Fabinho (31, Al-Ittihad)
Nabil Fekir (31, Al-Jazira)
Leon Goretzka (30, Bayern)
Vitaly Janelt (27, Brentford)
Mathias Jensen (29, Brentford)
Daichi Kamada (28, Crystal Palace)
Weston McKennie (26, Juventus)
Frank Kessié (28, Al-Ahli)
Koke (33, Atletico Madrid)
Hiudemasa Morita (30, Sporting CP)
Bilal Nadir (22, Marsiglia)
Ruben Neves (28, Al-Hilal)
Lorenzo Pellegrini (29, Roma)
Thomas Partey (32, Villarreal)
Xaver Schlager (28, Lipsia)
Bernardo Silva (30, Manchester City)
Boubakary Soumaré (26, Leicester)
Giovanni Reyna (22, Borussia Dortmund)
Guido Rodriguez (31, West Ham)
Mykola Shaparenko (26, Dinamo Kiev)
Talisca (31, Fenerbahce)
Quinten Timber (24, Feyenoord)
ATTACCANTI
Ilias Akhomach (21, Villarreal)
Lameck Banda (24, Lecce)
Musa Barrow (27, Al-Taawoun)
Karim Benzema (37, Al-Ittihad)
Myron Boadu (24, Olanda)
Memphis Depay (31, Corinthians)
Krepin Diatta (26, Monaco)
Paulo Dybala (31, Roma)
Stephan El Shaarawy (33, Roma)
Everton (29, Flamengo)
Serge Gnabry (29, Bayern)
Mauro Icardi (32, Galatasaray)
Kelechi Iheanacho (29, Celtic)
Vincent Janssen (31, Anversa)
Raul Jimenez (34, Fulham)
Robert Lewandowski (36, Barcellona)
Sadio Mané (33, Al-Nassr)
Neymar (33, Santos)
Silas (27, Stoccarda)
André Silva (30, Elche)
Lassine Sinayoko (26, Auxerre)
Adama Traoré (29, Fulham)
Bertrand Traoré (29, Sunderland)
Dusan Vlahovic (25, Juventus)
Wout Weghorst (33, Ajax)
Timo Werner (29, Lipsia)
Callum Wilson (33, West Ham)
Harry Wilson (28, Fulham)
Jonas Wind (26, Wolfsburg)
Exequiel Zeballos (23, Boca Juniors)
