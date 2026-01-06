Telelombardia: "Vlahovic ha firmato il pre-contratto con il Milan"

Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dal direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani: Dusan Vlahovic, secondo l’emittente televisiva, avrebbe firmato con il Milan. Il centravanti serbo, attualmente infortunato e il cui contratto con la Juventus è in scadenza a fine stagione, avrebbe già siglato un pre-contratto con i rossoneri fino al 2030, con stipendio annuale da 8 milioni di euro a stagione più bonus, e un premio alla firma, per lui e per il suo entourage, da 10 milioni di euro.

La notizia, al momento, non trova riscontro in ambiti milanisti, da cui al momento non filtrano conferme sull'eventualità che la dirigenza del Diavolo abbia trovato un’intesa di questo tipo con l’attaccante ex Fiorentina.

Ciò non toglie che il Milan sia tra le squadre alla finestra per Vlahovic: a Milano, il centravanti - sondato anche dal Barcellona di recente - ritroverebbe Massimiliano Allegri, dopo gli anni comuni in bianconero.