Juventus, Vlahovic si opera e manda messaggi social: "Ci vediamo presto"
Dusan Vlahovic manda messaggi social al mondo Juventus. Il centravanti serbo, reduce dalla lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra accertata dagli esami strumentali, si opererà. Ancora da decidere se a Turku o a Londra, l’intervento comporterà un rientro (almeno) a marzo.
Via Instagram, il bomber bianconero ha scritto poche parole, ovviamente incassando gli auguri dei tifosi juventini: “Ci vediamo presto”
