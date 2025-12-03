Vlahovic infortunato e in scadenza. Al rientro potrebbe aver già firmato per un altro club

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione della Juventus per almeno tre mesi. Lo stop rimediato contro il Cagliari - la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra - è infortunio che il centravanti serbo ha deciso di guarire con l'intervento chirurgico. Adesso da decidere c'è solo il dove e il quando, ma la certezza è che il giocatore tornerà a disposizione di Luciano Spalletti solo alle porte della Primavera. Dopo tre mesi importantissimi per le sorti della stagione bianconera. "L'avevamo gestito, ma il problema è che in occasione dell'infortunio non ha trovato l'impatto che voleva con il pallone, l'ha quasi mancata andando a vuoto", l'analisi a caldo di Spalletti che adesso punterà forte su Jonathan David e Lois Openda.

E Vlahovic? Si ferma dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato otto gol in venti partite. In poco più di mille minuti complessivi. Soprattutto si ferma nel bel mezzo di una stagione iniziata con un contratto in scadenza. Con l'obiettivo di trovare gol e prestazioni anche per poi strappare l'accordo migliore possibile per la prossima stagione. "L'accordo con Vlahovic è di parlare di futuro a fine stagione: non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità", disse l'AD della Juventus Comolli meno di un mese fa.

Novità prima del ritorno in campo potrebbe però evidentemente portarle lo stesso Vlahovic. Già, perché stando così le cose il centravanti serbo quando tornerà in campo potrebbe già aver firmato per un'altra società. Può farlo dal giorno successivo alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, ovvero a partire dal prossimo 3 febbraio. Per il centravanti serbo gli interessamenti non mancano: dal Milan all'Inter, passando per il Bayern e per la Premier. Senza una partita ogni tre giorni, Vlahovic potrà valutare questo aspetto con ancor più attenzione.