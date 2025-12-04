Timothy Weah, l'unico acquisto oneroso della Juventus 2023-24. Diventando plusvalenza

Figlio d'arte, ma che non demerita. Timothy Weah è riuscito a creare una plusvalenza per la Juventus, al netto di un'esperienza fra alti e bassi, conclusa poi con la necessità di ritornare in Francia.

Il punto di partenza

È stato l'unico acquisto oneroso dell'estate del 2023, nonché motivo di tensioni fra il nuovo arrivato Cristiano Giuntoli e chi era a capo delle operazioni in quel momento, Giovanni Manna. 10,3 milioni più 2,1 di bonus e 1 milione in commissioni. A Torino non ha fatto male, meglio nella sua seconda stagione che non nella prima.

La cessione

L'Olympique Marsiglia, dopo qualche settimana di tira e molla, ha deciso di offrire un prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 14,4 milioni, più altri 4 di bonus. "Da un ragazzino che sognava i grandi palcoscenici - ha detto nel momento dell'addio - alla possibilità di indossare i colori bianconeri. Grazie per aver reso reale il mio sogno di giocare con la Juventus. Sarò sempre grato a questa società, ai miei compagni, ai tifosi e alla bellissima città di Torino. Ai miei fratelli nello spogliatoio, grazie per avermi abbracciato e spinto ogni giorno. Abbiamo costruito qualcosa di vero e lo porterò sempre con me".

Gli scenari di mercato

Ora ci sarà il riscatto da parte dell'OM, ma in generale De Zerbi lo utilizza come il suo possibile jolly, come del resto ha fatto in bianconero come esterno di difesa, di centrocampo e d'attacco, oltre a un paio di presenze da finto nove. Non il suo ruolo principale.