Lecce, Jean, Pierret e Perez a parte: venduti 2000 biglietti per la trasferta di domenica
TUTTO mercato WEB
Continua la preparazione del Lecce in vista della gara di domenica contro la Cremonese in trasferta. Seduta pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA per i giallorossi. Jean, Pierret e Pérez hanno svolto un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino all’Acaya.
È possibile acquistare i titoli per il Settore Ospiti di Cremonese-Lecce fino alle ore 19:00 di sabato 6 dicembre. Nella serata di ieri è stata superata quota 2.000 biglietti venduti (capienza 2.436 posti).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile