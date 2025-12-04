Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"

Sfida di cartello nel weekend di Serie C che sta per iniziare in casa Catania. Al 'Massimino' si presenterà il Crotone di Emilio Longo.

Sulla sfida in questione si è espresso, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico degli etnei, Domenico Toscano:

"La partita di domani sarà con difficoltà come tutte le gare. Dobbiamo allenare la testa a dare la stessa importanza a tutte le partite, parlo dei ragazzi ma anche dell'ambiente. Sarà una gara contro un avversario di qualità a cui piace giocare a calcio, propositivo ed offensivo con i suoi pregi e difetti. Sono convinto che faremo una gara di livello, i ragazzi hanno affrontato la settimana con la massima concentrazione. Il Crotone ha dei principi ben precisi che abbiamo già riconosciuto in Coppa Italia dove abbiamo fatto una buona gara. Devi sfruttare i vantaggi nel momento in cui hi la palla.

Donnarumma? Non ci sarà, già lo sapete, recuperiamo però Raimo e questa è un'ottima notizia. Difficilmente lo vedremo dal primo minuto, ma sarà utilissimo poter puntare su di lui. Può essere una gara simile a quella di Coppa Italia, ma allora non eravamo così pronti a capire quando stare più alti o più bassi, adesso sì. L'importante è come farlo"