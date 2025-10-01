Juventus, Yilidz: "Tudor mi ha dato più liberta sul campo. In avanti bene con tutti"
Il trequartista della Juventus Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.
Come ti senti ad essere il leader della squadra?
"Mi sento bene e voglio fare bene in questa partita".
Cosa vuole Tudor da te in campo?
"Mi ha dato la libertà di fare quello che voglio in campo e di giocare per la squadra".
Cosa vuol dire per te giocare insieme a David?
"Mi piace giocare con lui, ma un po' con tutti".
Cosa dovete fare per segnare al Villarreal, che prende pochissimi gol?
"Noi prepariamo la nostra gara come sempre, per cercare di fare gol".
