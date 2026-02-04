Inter, Chivu si fida dei suoi baby: Cocchi alla 3ª presenza tra i grandi, chi è Issiaka Kamate

Al netto del calendario intriso di impegni, Cristian Chivu ha risposto. Questa sera all'U Power Stadium contro il Torino, l'undici titolare dell'Inter disposto in campo prevede grandi novità e una rotazione importante, con il solo Marcus Thuram grande big presente dall'inizio. Infatti, il tecnico nerazzurro ha deciso di far esordire dal primo minuto in un quarto di finale di Coppa Italia due giovani svezzati nel vivaio interista come Matteo Cocchi e Issiaka Kamatè. Baby che Chivu conosce benissimo.

Su Cocchi, terzino sinistro di 19 anni, c'era già stata qualche indiscrezione dopo 4 anni e mezzo di trafila tra le giovanili nerazzurre, con l'allenatore romeno che lo ha fatto giocare molto spesso in Primavera nel 2023-24. Con questa sera è alla terza presenza in prima squadra, debuttò in Champions League grazie a Simeone Inzaghi nei minuti finali contro il Feyenoord.

Invece Kamate è una sorpresa assoluta. Il centrocampista francese classe 2004 non sarebbe stato previsto in realtà nello schieramento di Chivu dal primo minuto, ma alla fine una sindrome gastrointestinale acuta ha messo fuori causa Matteo Darmian (non figura nemmeno in panchina) e quindi è arrivata l'occasione enorme di debuttare con la maglia della prima squadra.

Focus su Kamaté, la grande novità di formazione, schierato da esterno destro a tutta fascia nel centrocampo a cinque dell'Inter. Il francese di 21 anni è atterrato sul pianeta nerazzurro nell'aprile del 2020, cominciando a muovere i primi passi nell'Under 17. Da quel momento in avanti ha scalato le varie categorie, fino alla Primavera, con 11 presenze in Youth League tra l'altro. Nel 2024 l'esperienza all'AVS, in Portogallo, per farsi le ossa lontano da Interello con sei mesi la scorsa stagione trascorsi in prestito al Modena. Fino all'integrazione nell'Under 23 e questa sera l'esordio assoluto in prima squadra da titolare.