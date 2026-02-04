Chivu, Kamate lieta scoperta: subito il 1° assist al debutto tra i grandi dell'Inter

Molti si saranno domandati chi fosse, Issiaka Kamate ha risposto alla prima occasione. Il centrocampista francese, classe 2004, cresciuto nel vivaio nerazzurro al debutto ufficiale e da titolare in prima squadra, contro il Torino nei quarti di Coppa Italia, ha lasciato subito il segno.

La prima volta da assist-man non si scorda

Nell'uno contro uno sulla fascia destra, di consueto protetta da Luis Henrique (in assenza di Dumfries infortunato), il baby talento dell'Inter U23 ha tentato il dribbling in velocità e lasciato partire dal fondo un cross solo da spingere in porta per Bonny. Gol del frere francese arrivato con uno stacco ad anticipare Paleari per l'1-0 momentaneo, consentendo così ai nerazzurri di portarsi in vantaggio una volta rientrati nello spogliatoio all'intervallo. Per Kamate una gioia incontenibile, il primo assist "tra i grandi" in carriera alla sua prima apparizione.

Lente d'ingrandimento sulla gara

Nel resto della partita Kamate si è fatto apprezzare per guardia alta, ordine in entrambe le fasi e scelte giuste in fase di marcatura. Ad un certo punto della gara si è visto costretto alla trattenuta su Obrador che gli è costata un'ammonizione, impedendo tuttavia un'occasione potenzialmente letale al Torino. Insomma, lettura oculata della situazione e giallo speso in maniera intelligente. Sostituito a dieci minuti dalla fine per evitare guai, sono stati tanti i segnali sparsi lungo il prato dell'U-Power da parte del ragazzo di 21 anni cresciuto ad Interello, proprio quando Darmian è finito fuori causa all'ultimo minuto. Un piccolo ma grande contributo alla causa dell'Inter, dritta in semifinale di Coppa Italia.