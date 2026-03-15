Bayern furioso a Leverkusen: due episodi controversi. L'arbitro ammette l'errore su Luis Diaz

Al Bayern Monaco si respira un'aria tesissima. Nel big match di ieri contro il Bayer Leverkusen (1-1) i bavaresi hanno discusso ampiamente due episodi: il gol annullato a Harry Kane al 63' e l'espulsione per doppia ammonizione di Luis Diaz per una presunta simulazione (84').

In nove contro 11, dopo essere andati in svantaggio, i ragazzi di Kompany sono comunque riusciti a strappare un punto alle Aspirine.

Ma le due decisioni controverse dell'arbitro Christian Dingert fanno riflettere. In primis la rete tolta all'ex Tottenham: inizialmente viene convalidata, ma il VAR poi interviene portando all'annullamento perché Kane avrebbe toccato la palla con il braccio (seppur aderente al corpo). La spiegazione del direttore di gara a fine partita è stata di non aver visto il tocco in campo poiché coperto, ma dalle immagini ha ravvisato un leggero movimento del braccio di Kane verso la palla, rendendo il fallo punibile.

Nel finale, invece, Luis Diaz cade nell'area avversaria dopo un contatto con il portiere Blaswich, ma si rialza immediatamente senza protestare. Nonostante ciò, Dingert estrae il secondo giallo per simulazione e impartisce l'espulsione all'attaccante colombiano. In questo caso l'ufficiale di gara, dopo aver rivisto le immagini, ha parzialmente fatto marcia indietro: "Dalla mia posizione sembrava che Diaz si fosse lanciato. Guardando i video dico: non è rigore e il secondo giallo è molto severo. Se avessi visto queste immagini prima, non lo avrei espulso", le parole riportate da Sky Sports DE.