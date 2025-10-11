Kean sale a quota 11 gol con la Nazionale: staccati Zola e Cassano, agganciato Di Natale
Con la rete siglata questa sera in avvio di gara con l’Estonia, Moise Kean - poi uscito per infortunio al quarto d’ora - sale a quota 11 reti in Nazionale, alla ventiquattresima presenza in azzurro.
Grazie a questa marcatura Kean stacca nella classifica all time - si parla comunque di posizioni oltre la trentesima - giocatori come Insigne, Zola e Cassano. Agguantati a quota undici Virgilio Felice Levratto, Luigi Cevenini e Antonio Di Natale, oltre a Raspadori (in campo questa sera).
