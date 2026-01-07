Kenneth Taylor come Musiala e Bellingham: i numeri che spiegano la scelta della Lazio
Musiala, Bellingham, Simons, Wirtz e… Kenneth Taylor. Il centrocampista dell’Ajax individuato dalla Lazio come possibile erede di Guendouzi entra in una ristrettissima élite europea. Come riportato da Opta, Taylor è infatti uno dei soli cinque centrocampisti nati dal 2002 in poi ad aver superato quota 20 gol e 20 assist nelle ultime cinque stagioni nei principali campionati europei, sedendo allo stesso tavolo di autentici fuoriclasse del calcio moderno come Bellingham, Musiala, Wirtz e Simons.
Un dato che fotografa in modo netto la sua capacità di incidere non solo nella costruzione del gioco, ma anche negli ultimi trenta metri, certificando il profilo di un centrocampista completo, continuo e già strutturato per palcoscenici di primo livello.
Centrocampisti nati dal 2002 in poi con almeno 20 gol e 20 assist nelle ultime 5 stagioni (dal 2021/22) nei 10 principali campionati europei:
Kenneth Taylor – 25G, 21A
Jude Bellingham – 43G, 29A
Florian Wirtz – 31G, 40A
Xavi Simons – 38G, 28A
Jamal Musiala – 39G, 23A