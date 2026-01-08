"Kenneth is here". La Lazio annuncia l'arrivo di Taylor: domani le visite mediche
In attesa del comunicato ufficiale dell'acquisto di Kenneth Taylor, la Lazio ha annunciato l'arrivo del giocatore, sbarcato in Italia pochi minuti fa: "Kenneth is here", ha scritto la Lazio sui propri canali social.
Cagliari, Giulini: "Restrizioni incomprensibili, Luperto non è sul mercato e ha dimostrato professionalità"
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
