TMW Lazio, ecco Kenneth Taylor: il centrocampista arrivato a Ciampino accolto da 70 tifosi

Dopo Ratkov, la Lazio è pronta ad abbracciare un altro rinforzo in questa sessione invernale di calciomercato. Kenneth Taylor è arrivato da pochi minuti all'aeroporto di Ciampino accolto da circa 70 tifosi biancocelesti.

Per il cartellino del giocatore la Lazio ha messo in conto un esborso da circa 15 milioni di euro complessivi, con le visite mediche programmate già per la mattinata di domani, fra Villa Mafalda e Isokinetic. Classe 2002, il centrocampista olandese in questa stagione col club di Amsterdam ha messo insieme un totale di 19 presenze con 2 gol e 4 assist all'attivo. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Farioli, ha segnato ben 15 reti in tutte le competizioni.