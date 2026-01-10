Kenneth Taylor è il solo il terzo affare tra Ajax e Lazio in oltre 125 anni di storia

Nella serata di ieri la Lazio ha ufficializzato il secondo acquisto di questa campagna trasferimenti. Si tratta di Kenneth Ina Dorothea Taylor, centrocampista nato e cresciuto nell'Ajax che all'età di 23 anni ha deciso di intraprendere la sua prima avventura calcistica lontano da Amsterdam. "Il mio punto di forza è che non mollo mai, mentre il mio difetto è che alle volte sono un po’ testardo. Cerco sempre di inserirmi in area per segnare, perché alla fine i gol sono una delle cose più importanti del calcio. Devi segnare quindi cerco sempre di farmi trovare pronto. Il numero 24? L'ho scelto per Kobe Bryant", ha detto in sede di presentazione il calciatore olandese che in rosa prende il posto di quel Matteo Guendouzi volato a Istanbul per vestire la maglia del Fenerbahce.

Taylor s'è trasferito dall'Ajax alla Lazio per 16.85 milioni di euro e si tratta del trasferimento più importante tra i due club in oltre 125 anni di storia dato che entrambe le società sono state fondate nel 1900. Il primo affare della storia tra queste due squadre è stato definito nel 1992 e riguardava il centrocampista Aron Winter. All'alba dell'era Sergio Cragnotti la Lazio acquistò il calciatore olandese per cinque miliardi di lire, una grande intuizione di mercato visti i risultati prodotti nella quattro stagioni nella Capitale dall'ex centrocampista nato a Paramaribo, in Suriname. Winter con la maglia della Lazio ha collezionato 156 presenze e ha realizzato 26 reti, è tornato all'Ajax solo nel 1999 dopo aver trascorso anche tre stagioni all'Inter.

Ben altro impatto sul mondo biancoceleste ha avuto l'altro acquisto che, in tempi più recenti, la Lazio ha definito dall'Ajax. Si tratta dell'esterno d'attacco Ricardo Kishna, calciatore classe '95 che il club capitolino portò appena ventenne in Serie A per circa quattro milioni di euro. Oggi punto di forza dell'ADO Den Haag, Kishna non è mai riuscito a imporsi come titolare in Serie A e dopo un paio di prestito è stato ceduto a titolo definitivo nell'estate 2020.

Winter, Kishna e adesso Taylor. Questi gli unici tre affari sull'asse Lazio-Ajax dato che, fino a questo momento, non è mai capitato che la società olandese acquistasse un calciatore dal club capitolino.