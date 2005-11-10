Kessie-gol con l'Atalanta, 10 anni dopo. Dall'alba dell'era Gasperini al nuovo ciclo di Sarri

Il Presidente è tornato: Franck Kessie ha segnato 10 anni dopo con la maglia dell'Atalanta. All'epoca parlavamo dell'alba dell'era Gasperini, oggi di una nuova era volta a cambiare direzione.

Dalla festa scudetto a Reggio Emilia a oggi, in mezzo la delusione catalana e l'esilio saudita

In mezzo l'epopea al Milan, culminata con il 19° scudetto in cui ha messo la firma come perno del centrocampo. E segnando il suo ultimo gol nella partita che ha consegnato il tricolore ai rossoneri. Da quel gol a Reggio Emilia sono passati 4 anni e 143 giorni, nel mezzo un anno così così a Barcellona, la bocciatura immediata e l'esilio dorato in Arabia Saudita. Proprio per i tre anni all'Al-Ahli qualche dubbio ha accompagnato il suo ritorno in Serie A. Kessie invece si è dimostrato subito sul pezzo e importante per il gioco di Maurizio Sarri.

Sarri punta forte su di lui

Contro il Venezia è stata la terza partita consecutiva da titolare. La migliore dopo due gare in chiaroscuro contro Cagliari e Juventus e probabilmente anche il cambio modulo lo ha agevolato. A fine partita Maurizio Sarri ha avuto parole d'elogio per l'ivoriano: "Un ragazzo di grande personalità e che in campo si è visto bene. Franck è un ragazzo di una grande umiltà: mi ha colpito l'atteggiamento perché sono rari trovare giocatori di questo tipo. Un ragazzo così va tenuto ben stretto". La speranza per i bergamaschi è di riavere quel giocatore ammirato 10 anni fa al punto da conquistarsi la chiamata del Milan.