Inter, Akanji punta l'obiettivo: "Fare meglio dell'anno scorso in Champions. Ora serve vincere"

Manuel Akanji, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della sfida di Champions League contro il Club Brugge: "Ho giocato diverse volte contro il Brugge in Champions, sono un'ottima squadra e non sarà facile. Ma vogliamo vincere specialmente dopo aver perso la prima al Bernabeu. Abbiamo iniziato bene questo fine settimana con la vittoria contro il Parma e ora proiettiamo la nostra consapevolezza alla sfida di domani".

L'Inter è campione d'Italia. Come si coniuga la voglia di andare lontano anche in Europa?

"Ci auguriamo di poter far meglio rispetto all'anno scorso".

Hai giocato tanto in Europa. Sei qui da un anno ma sembri un veterano di questa squadra...

"La differenza più grande è il sistema di gioco. Prima giocavo a quattro, ora a tre. Conoscere i compagni è stato importante e ora mi sento molto confidente nella posizione in cui gioco. La comunicazione di Chivu con i giocatori e anche con me è ottima, mi sento bene".

Le informazioni sulla gara

Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, è l'esordio stagionale in casa per i nerazzurri in Europa. Calcio d'inizio stasera alle 21:00: sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.