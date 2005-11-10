"È stato bello vincerla soffrendo". Abate sul nuovo Toro: "Ho tanti giocatori, devo trovare il modo"

Ignazio Abate parla così in conferenza stampa dopo il successo di oggi contro l'Udinese: "E' stato bello vincerla soffrendo. Bisogna leggere le partita: a Bologna i primi 15 minuti non abbiamo fatto fiatare l'avversario, poi siamo andati sotto. Dobbiamo fare uno switch mentale, abbiamo preso il pari al 43' e con le buone o con le cattive devi chiudere in vantaggio il primo tempo. Con il tempo ci arriveremo a migliorare"

Il tecnico del Toro parla così del nuovo Toro: "Abbiamo 5 attaccanti e 8 centrocampisti, devo trovare il modo di metterli in campo. Cerchiamo un equilibrio tra piacere di tenere la palla e dominare la partita essendo efficaci, lo troveremo con il tempo. A Bologna abbiamo gestito bene la palla, ma siamo stati poco efficaci. C'è da pedalare in fase difensiva e offensiva: Simeone con uno vicino è più a suo agio, ma serve trovare un equilibrio di squadra. La difesa mi ha dato sensazione di solidità, ora cerchiamo l'incastro giusto. Sviluppare con il 4-4-2 significa avere Cacciamani nel suo habitat, anche Oristanio e Vlasic hanno fatto bene, ma dobbiamo muoverci meglio. C'è tanto da migliorare, ciò che conta è l'atteggiamento. I tifosi hanno visto che oggi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo".