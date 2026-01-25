Khephren Thuram suona la carica: "Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter"

"Il privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene". Parole meravigliose quelle pronunciate dal centrocampista della Juventus Khephren Thuram all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il calciatore francese ha parlato della gara di questa sera contro il Napoli, molto importante per rilanciare le ambizioni Champions della squadra di Luciano Spalletti: "Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere. Paura? Non si può avere nel calcio".

Il discorso poi cade anche sul fratello Marcus che sta facendo molto bene in nerazzurro. A Khephren viene chiesto se sarebbe bello un domani averlo come compagno di squadra in bianconero ma glissa con diplomazia: Alla Juve no, Marcus ha la sua squadra. Giochiamo insieme nella Francia, basta quello".

E le voci di mercato estive hanno parlato anche di un possibile interessamento dell'Inter nei suoi confronti ma ancora una volta il centrocampista le spegne sostenendo di stare bene alla corte di Spalletti con la maglia bianconera: "Non si può star dietro a tutte le voci, io sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter".