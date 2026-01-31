Live TMW Cagliari, Kiliçsoy: "Contento per il gol, voglio aiutare la mia squadra a fare punti"

Un sabato sera perfetto quello del Cagliari di mister Pisacane che, davanti al pubblico della Unipol Domus, ha conquistato una bellissima vittoria per 4-0 contro l'Hellas Verona, esprimendo un bel gioco e realizzando quattro reti di pregiata fattura. I rossoblù hanno messo in campo tutto il loro carattere e la loro determinazione, lasciando i propri tifosi estasiati da questa prestazione praticamente perfetta. Al termine del match, l'autore della rete in semi rovesciata Kiliçsoy ha risposto alle domande dei media presenti nella sala stampa dello stadio.

Come procede l'ambientamento con la squadra, con le difese italiane e in generale con il calcio italiano?

"Fisicamente sono un giocatore forte, ma tatticamente qui è molto diverso rispetto alla lega turca. Il livello è molto più alto. So di essere capace di battere anche le difese italiane e di essermi abituato di più adesso. Ora credo di poter segnare di più. Qui mi sto trovando benissimo, c'è un bell'ambiente e sto crescendo giorno dopo giorno. Credo sempre di più in me stesso e nelle mie capacità".

Hai fatto un gol da copertina per l'album dei Calciatori Panini. Ci racconti come lo hai vissuto dal campo?

"Un gol è sempre un gol, a prescindere da come si segna. Certo, segnarlo così mi rende ancora più felice. È stato sicuramente un bel gol".

Quante reti vuoi segnare quest'anno? Hai avuto paura che ti annullassero la rete di oggi?

"Io voglio segnare dei gol che aiutino la squadra, non ho una cifra in mente. Voglio aiutare la mia squadra e contribuire a fare i punti. Paura per l'annullamento del gol? Ero molto felice di aver festeggiato sotto la curva ed è stato molto bello per me".

