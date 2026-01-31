Cagliari, Kilicsoy su Esposito: "Comunichiamo in inglese, siamo migliori amici"

Dopo il poker inflitto all'Hellas Verona, ecco le dichiarazioni di Semih Kilicsoy ai microfoni di DAZN: "Era un bel gol. Se non l'avesse dato, ci sarei rimasto male. Sono molto felice di esser stato in linea con la difesa. Per me all'inizio è stato complicato, poi è stato un po' più semplice prendere confidenza con il nuovo campionato. Con Esposito mi trovo bene e parla molto bene inglese, siamo molto amici [ride]. Yildiz? Ci conosciamo e stiamo parlando di più in questi giorni".