Cagliari, Angelozzi: "Kilicsoy ci sta omaggiando delle sue giocate. Provato ad anticipare il riscatto"

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnico-operativa del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato e si è espresso in modo deciso anche su Kilicsoy, gioiello della sessione estiva: "Sta facendo bene, ci sta omaggiando delle sue giocate. Ne parlano in Europa, è un piccolo fenomeno… Abbiamo cercato di anticipare il riscatto a una cifra più bassa, ma loro non hanno voluto. L'intenzione è quella di proseguire con lui, sperando faccia cose ottime. Dossena invece è un prestito secco, Sulemana ha un riscatto alto, mai dire mai. Loro stanno benissimo qui".

Avete già avuto richieste per Kilicsoy?

"Siamo contenti, speriamo che faccia ancora delle cose belle. Vediamo di poterlo riscattare a fine anno".

Come si trova a Cagliari?

"Benissimo. Ho lavorato in varie piazze del sud, vedo lo stesso calore, anzi, forse qualcosa in più. Non c'è niente da dire, mi supportano perché a volte faccio qualche marachella calcistica. Abbiamo uno scout formato da 4 persone brave. Abbiamo preso Ratenik per esempio che seguivo già a Frosinone, è molto interessante".

Come si sostituisce Luvumbo? Trepy può avere più minutaggio?

"In lui ci crediamo molto, può fare bene perché ha fisico e tecnica, ha segnato. Stavamo prendendo pure Kouame, stavamo chiudendo, poi ho pensato: 'Faccio bene o faccio male avendo Trepy?'. Lo bloccavo. Un conto era Dominguez, un pallino del presidente e del mister, un conto l'ivoriano. Era un giocatore disponibile, non tutti lo sono… Quello che trovi e pensi ti possa dare una mano. Alla fine ho optato per declinare, si vedrà a fine anno".