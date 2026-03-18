A Tudor serve l'impresona: Vicario in porta, le formazioni di Tottenham-Atletico Madrid
Fra le sfide delle 21 nella serata di Champions League c'è anche Tottenham-Atletico Madrid. Alla squadra dell'ex tecnico della Juventus, Igor Tudor, serve una vera e propria impresa, nella quale in pochi credono per davvero prima del fischio d'inizio. La partita d'andata, passata alla storia soprattutto per il cambio del portiere Kinsky dopo 16 minuti di gioco (e 3 gol subiti), è finita 5-2 per i Colchoneros.
Per la partita odierna Tudor sceglie Vicario fra i pali, con Kolo Muani come riferimento offensivo. L'italiano Udogie parte dalla panchina. Simeone punta su Julian Alvarez, Griezmann, ma anche Lookman e l'italiano Ruggeri in difesa. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali di Tottenham-Atletico Madrid
Tottenham (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven, Spence; Simons, Pape Sarr, Archie Gray, Mathys Tel; Kolo Muani.
A disposizione: Rowswell, Kyerematen, Kinsky, Danso, Olusesi, Gallagher, Austin, Bergvall, Udogie. Allenatore: Igor Tudor.
Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Johnny, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann.
A disposizione: Jilio Romo, Nico Gonzalez, Pubill, Baena, Sorloth, Lenglet, Almada, Esquivel, Mario de Luis, Gimenez, Koke, Vargas. Allenatore: Diego Simeone.