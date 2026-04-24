Costacurta compie 60 anni, gli auguri di Maldini: "L'unico a non avere un dolore quando gioca oggi"

Paolo Maldini, leggenda rossonera, è intervenuto in diretta su Sky Sport per fare gli auguri all'ex compagno Alessandro Costacurta nel giorno del suo 60° compleanno. Queste le sue dichiarazioni: "Tanti auguri Alessandro Billy Costacurta. Notavo che in ogni tua foto ci sono anche io, e viceversa. Abbiamo condiviso tante cose, ma quando fanno vedere partite o coppe vinte siamo sempre insieme. Questo mi fa grande piacere, hai 60 anni ma sei un ragazzino. Sei uno dei pochi che riesce a non avere un dolore seppur giocando a padel, calcetto, calcio ancora oggi...".

Costacurta ha risposto così, visibilmente emozionato: "Io e Paolo abbiamo passato più tempo fra di noi che con le nostre mogli e fidanzate. Abbiamo vissuto veramente tanti momenti insieme. Io ho sempre detto che, se mai mi succedesse qualcosa, sono sicuro che Paolo sarebbe la persona adatta a preoccuparsi della mia famiglia. Mi fanno tanto piacere i suoi auguri".

Infine, un'ultima battuta di Maldini: "Billy era un Professore, uso questa parola per descrivere quello che è stato come calciatore e quello che è oggi da commentatore. Faceva tutto ciò che serviva, si metteva sempre a disposizione".