Koné, Garcia e Bakola: l'Olympique Sassuolo vola. E i neroverdi ringraziano l'OM e De Zerbi

Tre arrivi dal Marsiglia tra agosto e gennaio, tre pedine che stanno diventando sempre più determinanti. Ismael Koné, Ulisses Garcia e Darryl Bakola stanno regalando al Sassuolo grandi soddisfazioni. L’ultimo atto di questa influenza marsigliese si è vista sabato al Mapei Stadium nella vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Nel momento più delicato della gara, dopo il vantaggio rossoblù su rigore di Esposito, sono stati proprio due dei tre ex Olympique a ribaltare il risultato.

I gol targati OM

Al 50' Ulisses Garcia ha siglato il suo primo gol in Serie A con un sinistro preciso dal limite dell’area, raccogliendo la respinta di Mina sul corner di Berardi e pareggiando i conti. Poi, al 78', è arrivato il sorpasso grazie a Andrea Pinamonti, ma il merito del gol va condiviso con Darryl Bakola. Il giovane talento francese classe 2007 (appena 18 anni) ha fornito l’assist decisivo per il centravanti neroverde, confermando le qualità che avevano spinto il Sassuolo a investire su di lui a febbraio. Bakola, arrivato a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, sta mostrando lampi di talento pur con un minutaggio ancora limitato.

E Koné brilla sempre

A completare il quadro c’è Ismael Koné. Il centrocampista canadese, acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia per circa 12 milioni a gennaio, è diventato un punto fermo del centrocampo neroverde. Con i suoi inserimenti, la capacità di recuperare palloni e la visione di gioco, Koné è diventato un punto fermo della formazione di Fabio Grosso. Cinque gol per lui e una fila di pretendenti simile a quella alla Mediaworld il giorno d'uscita del nuovo Iphone, con il Sassuolo che gongola per gli arrivi dall'OM e ringrazia il ds Palmieri ma anche l'asse con l'OM favorito dai buoni rapporti con gli ormai ex marsigliesi De Zerbi, Giovanni Rossi e Longoria.