Sassuolo, Koné: "Ho un altro livello nel mio gioco. Se riesco a disciplinarmi fuori dal campo..."

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, parla al Corriere dello Sport di quanto il suo livello possa migliorare nonostante un inizio di avventura in Serie A straordinario, con 5 gol in 24 presenze: "Penso di avere ancora un altro livello nel mio gioco. Molti allenatori mi hanno detto che non sanno dove posso arrivare, io sono d’accordo e voglio lavorare il più possibile per migliorare. La cosa più difficile è essere costante: in partita, in allenamento, nella cura del corpo, l’alimentazione, il sonno. Se riesco a essere disciplinato anche fuori dal campo, posso diventare migliore".

Parlando della squadra il centrocampista spiega di aver visto molta qualità individuale. L'ex OM spiega che quando tutti sono connessi e sulla stessa lunghezza d’onda è difficile batterli. Il centrocampista svela che i neroverdi corrono molto, lavorano tanto in allenamento e c'è tanta voglia di migliorare e non sedersi sugli allori. La componente gioventù aiuta a non aver paura di nessuno. C'è voglia di dimostrare a tutti che meritano di stare a questo livello.