Sassuolo, Koné: "La Lazio ha le spalle al muro. Cosa amo dell'Italia? Il cibo sopra tutto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 11:27Serie A
Simone Lorini

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, parla al Corriere dello Sport di quanto sarà dura la prossima sfida alla Lazio, in una intervista concessa al quotidiano romano: "Loro hanno le spalle al muro e faranno di tutto per ottenere punti. Sarà una battaglia fisica e intensa, non ci regaleranno nulla. Noi siamo una buona squadra e arriviamo da un buon momento. Proprio qui sta la sfida, non dobbiamo pensare che la partita si vinca solo perché siamo in fiducia: serviranno carattere, presenza in campo e cattiveria".

Su quello che sta amando della sua esperienza italiana ha aggiunto: "Il cibo, sicuramente. In ogni ristorante il cibo è incredibile. Mi piace la vita e pure il clima. Ho giocato in Inghilterra due anni e lì spesso il cielo è grigio, qui invece anche d’inverno c’è il sole e questo dà energia".

