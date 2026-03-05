Sassuolo, Koné: "La Lazio ha le spalle al muro. Cosa amo dell'Italia? Il cibo sopra tutto"

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, parla al Corriere dello Sport di quanto sarà dura la prossima sfida alla Lazio, in una intervista concessa al quotidiano romano: "Loro hanno le spalle al muro e faranno di tutto per ottenere punti. Sarà una battaglia fisica e intensa, non ci regaleranno nulla. Noi siamo una buona squadra e arriviamo da un buon momento. Proprio qui sta la sfida, non dobbiamo pensare che la partita si vinca solo perché siamo in fiducia: serviranno carattere, presenza in campo e cattiveria".

Su quello che sta amando della sua esperienza italiana ha aggiunto: "Il cibo, sicuramente. In ogni ristorante il cibo è incredibile. Mi piace la vita e pure il clima. Ho giocato in Inghilterra due anni e lì spesso il cielo è grigio, qui invece anche d’inverno c’è il sole e questo dà energia".