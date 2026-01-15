Kouame può lasciare la Fiorentina a gennaio: sull'ivoriano c'è anche l'Osasuna

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo e con esso si stanno definendo anche acquisti e cessioni. In Serie A la Fiorentina è una delle realtà che si stanno muovendo di più, in entrambe le direzioni, visto che quella in corso si preannuncia come una sessione invernale di trasferimenti movimentata.

Chi può lasciare la Fiorentina è per esempio Christian Kouame. L'attaccante ivoriano è uno dei nomi messi nel mirino dagli spagnoli dell'Osasuna, alla ricerca di rinforzi in inverno per irrobustire il loro reparto offensivo. Non solo la Spagna, però, perché nei giorni scorsi per Kouame si è parlato anche di una possibile soluzione italiana come la Sampdoria in Serie B.

Un altro profilo che piace al club di Pamplona è quello di Raul Moro, esterno dell'Ajax che ha un trascorso anche con la Lazio, e Ilias Akhomach, scuola Barcellona oggi in forza al Villarreal. Lo riporta Matteo Moretto.