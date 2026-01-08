Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Krstovic sfonda il Bologna, Atalanta al 7° posto. Palladino su Scamacca: "Nulla di grave..."

Krstovic sfonda il Bologna, Atalanta al 7° posto. Palladino su Scamacca: "Nulla di grave..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:38
Yvonne Alessandro

L'Atalanta vince anche senza Scamacca, l'uomo del momento. Sbancato il Dall'Ara, dopo aver affondato 2-0 il Bologna nel segno del degno sostituto del centravanti italiano: Nikola Krstovic, mister 20 milioni che da 108 giorni non andava a segno e invece nel match valido la 19a giornata di Serie A ha trafitto Ravaglia con una doppietta personale, superando anche il record di marcatore in campionato di Savicevic. Il quinto centro stagionale per il montenegrino, a quota 4 gol in campionato.

Un risultato che ha slanciato ulteriormente la Dea in classifica, mettendo la freccia sul Bologna e conquistando il settimo posto. A -5 dal Como in zona Europa. "Continuiamo la nostra scalata, stiamo dando continuità di prestazioni e risultati", ha dichiarato Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta da due mesi a questa parte e capace di centrare l'ottava vittoria su 11 partite complessive.

Non solo Krstovic come nota lieta. Palladino può tirare un sospiro di sollievo per Gianluca Scamacca, forfait dell'ultimo momento per un problema fisico che non gli ha permesso di presenziare alla trasferta di Bologna: "Ha un fastidio dietro la coscia ma non dovrebbe essere nulla di grave. Penso che già domani rientrerà", il commento nel post-partita in conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha invece analizzato: "Fa male, è diversa rispetto a quella di Milano: abbiamo fatto qualcosa in più ma ancora poco", l'analisi in prima battuta della sconfitta incassata. "Dobbiamo prendere atto che non riusciamo a buttarla dentro e appena concediamo qualcosa prendiamo gol. Subiamo in maniera troppo facile e siamo troppo poco incisivi. Stiamo andando troppo piano, dobbiamo cercare la chiave per tornare quelli di poco tempo fa".

E sulla possibile preoccupazione per il periodo magro, senza successi in campionato: "È un periodo breve ma sono tante le partite in cui non abbiamo risposto presenti. In 25 giorni non può essere svanito tutto. Abbiamo anche avuto un calendario difficile in cui abbiamo affrontato squadre che stanno andando fortissimo. Ora ci aspetta il Como e dobbiamo crescere in fretta perché è in forma. Ci sono mancati Odgaard, Orsolini, Castro, Dallinga: fino ad ora ci avevano trascinato, ma ora non riusciamo a trovare il guizzo e la scintilla che possa farci accendere, ma sono convinto che la troveremo".

