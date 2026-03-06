Kvaratskhelia divide: rendimento e individualismo fanno discutere, ora servono risposte

Quella di questa sera contro il Monaco rappresenta una sfida importante per Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano sarà infatti uno dei giocatori più osservati, in una partita che arriva a pochi giorni da un altro appuntamento chiave: l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Chelsea.

Finora la stagione dell’ex stella del Napoli è stata altalenante. In 33 presenze tra tutte le competizioni, il georgiano ha messo insieme 9 gol e 6 assist, numeri comunque importanti ma lontani dall’impatto devastante che aveva avuto nello stesso periodo della scorsa stagione. All’epoca Kvaratskhelia aveva sorpreso tutti per la sua immediatezza e per la capacità di incidere con continuità, mentre quest’anno il suo rendimento appare meno brillante.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, all’interno dello spogliatoio parigino non esisterebbe un vero e proprio "caso Kvara", ma alcune scelte in campo non sarebbero state apprezzate da tutti i compagni: in diverse situazioni l’esterno georgiano avrebbe privilegiato l’iniziativa personale invece di cercare un comodo assist. Proprio per questo motivo qualcuno si chiede se fosse tra i destinatari delle critiche espresse pubblicamente da Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro 2025, dopo la sconfitta contro il Rennes Un’ipotesi che resta senza conferme ufficiali, ma che alimenta il dibattito attorno al rendimento del georgiano.