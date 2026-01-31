PSG, due assenze pesanti per la sfida con lo Strasburgo: out Kvara e Fabian Ruiz
Alla vigilia della 20ª giornata di Ligue 1 e della sfida esterna contro lo Strasburgo, il Paris Saint-Germain ha reso noto il consueto aggiornamento medico sul suo organico.
Tre giocatori importanti non saranno disponibili per Luis Enrique: Quentin Ndjantou prosegue il lavoro di recupero e non è ancora pronto a reintegrarsi nel gruppo, mentre Khvicha Kvaratskhelia continua a seguire un percorso di cure specifiche dopo l’uscita anticipata nella partita di mercoledì contro il Newcastle. Anche Fabian Ruiz resta in infermeria a causa di una contusione al ginocchio sinistro. Queste assenze obbligheranno l’allenatore a rivedere la formazione e le scelte tattiche per affrontare gli alsaziani, con l’obiettivo di tornare in testa alla classifica.
