TMW L'addio a zero dopo il rilancio? Celik in scadenza, stallo con la Roma per il rinnovo

Nella Roma che ieri ha ufficializzato l'arrivo dall'Olympique Marsiglia di Robinio Vaz e nelle prossime ore farà lo stasso con olandese Donyell Malen ci sono diversi calciatori in scadenza di contratto. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato di un Paulo Dybala che già in questo mese di gennaio, a pochi mesi dalla scadenza, potrebbe lasciare la Capitale visti gli apprezzamenti dal Brasile e dell'Arabia Saudita. Sulle sue tracce come risaputo anche il Boca Juniors, per gennaio ma soprattutto per luglio quando la joya entrerà in regime di svincolo..

Ci sono poi in scadenza altri leader di questo gruppo: la questione Lorenzo Pellegrini è ancora sul piatto, Gasperini l'ha rilanciato sul campo ma sul suo futuro regna ancora un grosso punto interrogativo. Verso l'addio a fine stagione invece Stephan El Shaarawy, 33 anni e un impiego destinato a diminuire già nella seconda parte di questa stagione dopo gli ultimi arrivi.

Discorso diverso invece per Zeki Çelik, difensore classe '97. Sbarcato nella Capitale nell'estate 2022, col Gasp sta vivendo la sua miglior stagione da quando gioca nella Capitale. Braccetto ma anche esterno a tutta fascia, Celik è un titolare inamovibile molto apprezzato dallo staff tecnico. La Roma solo recentemente è tornata in contatto col suo entourage per discutere del prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno, ma al momento la trattativa è in stand-by col giocatore orientato, a questo punto, ad aspettare la Primavera prima di prendere una decisione. Ulteriori evoluzione sono attese nelle prossime settimane, probabilmente anche un rilancio da parte della società capitolina: c'è ancora un po' di tempo, ma al momento l'ipotesi che Celik vada via a fine stagione a parametro zero è concreta.