L'adrenalina del "Ferraris" da bordo campo: Genoa, il vero debutto casalingo di De Rossi

Il sapore dell'erba. L'urlo del "Ferraris". L'adrenalina della partita. Sono solo alcune delle sensazioni che Daniele De Rossi proverà questo pomeriggio nel suo debutto fra le mura amiche sulla panchina del Genoa. L'impegno non sarà dei più facili visto che arriverà a Genova il Verona di Paolo Zanetti in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. Una gara che può regalare emozioni. Quelle emozioni che il mister del Grifone dovrà controllare per concentrarsi esclusivamente su ciò che accade sul terreno di gioco.

In tribuna la prima al "Ferraris"

La prima casalinga del tecnico rossoblù coincide anche con il debutto assoluto dal suo arrivo all'ombra della Lanterna. La squalifica rimediata ai tempi della Roma, ironia della sorte in seguito ad un'espulsione contro il Genoa a Marassi, lo ha costretto a seguire la partita da un box in tribuna senza quindi l'adrenalina del campo e senza poter guidare direttamente i suoi ragazzi da bordo campo.

Le parole di De Rossi

Dopo la sfida della Unipol Domus, ecco la seconda presenza in panchina per l'ex bandiera giallorossa: "E’ stato importante tornare in panchina a Cagliari - ha sottolineato giovedì in conferenza stampa -. Ti senti meno bloccato di quando sei in tribuna. Sono tutte emozioni per cui faccio questo lavoro. Sentimenti a volte contrastanti a seconda dei risultato. Sono abituato a questi piccoli shock emotivi e sono contento di essere in panchina al 'Ferraris'".