L'agente di Rugani fa notare: "Dopo CR7 i tifosi della Juve hanno la puzza sotto il naso"

La Juventus prova a riconquistare in pieno la fiducia dei propri sostenitori. Dopo un altro inizio di stagione difficoltoso i bianconeri si sono affidati a Luciano Spalletti che, in attesa di trasmettere le proprie idee, sta cercando di far riabituare i suoi alla vittoria.

Il procuratore Davide Torchia, che rappresenta il difensore bianconero Daniele Rugani, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Bianconera ha parlato anche dei sostenitori della Signora. Queste le sue parole: "Un pò il tifoso della Juve ha sempre avuto il palato fine" - fa notare - ". Quando si vinceva senza gioco non erano contenti, poi accadeva il contrario eppure ci si lamentava. Da Ronaldo in poi, i sostenitori bianconeri hanno un pò la puzza sotto il naso", le sue parole.

Sul momento della Juve poi, Torchia si sofferma sul fatto che ora arrivino partite che possono essere già decisive fra campionato e coppe: "Ci sono parecchie partite da dentro o fuori. La situazione di Vlahovic e altri infortunati non aiuta molto".

Infine una considerazione sul prezzo del talento arrivato al Cagliari in prestito dall'Atalanta, Marco Palestra. Il suo nome è accostato anche alla Juventus, anche se il suo prezzo non sembra così accessibile: "40 milioni per Palestra? Con tutto rispetto del ragazzo, non condivido. Come un giocatore fa qualcosa di buono alzano le pretese. Il meccanismo purtroppo è questo. Certo, se lo chiede il Psg magari si può chiedere di più, rispetto ad un club italiano".