L'Atalanta agli ottavi fa felice le casse societarie. Sfondato il muro dei 70 milioni
Il passaggio del turno dell'Atalanta ha esaltato i tifosi, che mai in Europa hanno assistito a una simile rimonta in Europa. E fa felice le casse societarie: quanto vale l'accesso agli ottavi di finale?
L'ingresso agli ottavi di finale vale 11 milioni di euro, che portano a sforare i 70 milioni, a cui vanno aggiunti anche gli incassi da botteghino.
Di seguito la distribuzione:
- 18.62 milioni di quota fissa per la partecipazione
- 16.83 milioni di "quota europea"
- 6.22 milioni di "quota non europea"
- 8.4 milioni per le 4 partite vinte nella League Phase
- 700mila euro per il pareggio ottenuto nella League Phase
- 585,23 mila euro per la redistribuzione degli importi per le partite di League Phase finite in parità
- 6.05 milioni per la posizione in classifica
- 1 milione per essersi collocata tra il 9° e il 16° posto.
- 1 milione per essersi qualificata ai playoff.
- 11 milioni per essersi qualificata agli ottavi di finale.