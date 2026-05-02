L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare sono solo i rossoblù

Il pareggio tra Atalanta e Genoa fa felice soprattutto i rossoblù: lo 0-0 li avvicina alla salvezza, che potrebbe essere aritmetica qualora la Cremonese non dovesse battere la Lazio. Dall'altra parte gli orobici sono a un solo punto dall'addio alla Champions, basterà semplicemente che la Juve faccia risultato, pareggio o vittoria contro il Verona, e sarà ufficiale.

GENOA SENZA PAURA, RASPADORI FERMATO DALLA TRAVERSA

Partita anche piacevole, quella della "New Balance Arena". La squadra di Daniele De Rossi si è presentata a Bergamo senza paura, con Colombo supportato da Vitinha ed Ekhator, e vicinissima al gol dopo due minuti col portoghese che però a tu per tu con Carnesecchi calcia debolmente. Atalanta che si presenta col tandem Scamacca-Krstovic che fin qui non punge. Ci prova da lontano il montenegrino dopo 8 minuti, impegnando Bijlow, per il resto prova a creare qualcosa De Ketelaere.Nella ripresa Palladino prova a cambiare qualcosa, inserisce Raspadori e l'ex Napoli sfiora il gol in un paio di occasioni, in una di esse fa tremare la traversa.

UN MESE SENZA VITTORIE PER L'ATALANTA

Un finale davvero amaro per la Dea che non vince dal 6 aprile. Da allora un pareggio contro la Roma, due sconfitte contro Juventus e Cagliari e la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia. Serve dare una sterzata, perché con la Champions ormai persa e l'Europa League quasi, il rischio è dare ancora speranza a Bologna e Lazio, che in caso di vittoria si porterebbero a -4, insidiando la posizione Conference League.