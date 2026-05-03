L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano

L’Inter prepara la festa. A San Siro, nel posticipo domenicale delle ore 20.45 contro il Parma, può materializzarsi la matematica del 21° scudetto della storia nerazzurra: un titolo ormai indirizzato da settimane e ora a un passo dall’ufficialità. Il pareggio del Napoli contro il Como (0-0) di questo sabato ha già semplificato il quadro, mentre il Milan scenderà in campo alle 15 contro il Sassuolo. Il verdetto, però, può arrivare direttamente dal campo, senza più incastri: basta un pareggio.

La squadra di mister Cristian Chivu ha il destino nelle proprie mani e con un solo punto potrà laurearsi campione d'Italia, a prescindere dal risultato pomeridiano dei cugini rossoneri. Sarebbe il primo scudetto del tecnico rumeno, che in questa sua prima stagione all'Inter è riuscito a mettere a tacere anche i più scettici sul suo conto grazie a numeri davvero impressionanti: 25 vittorie in 34 partite giocate e ben 80 reti segnate, col miglior attacco del campionato. Per distacco.

Contro i ducali la Beneamata schiererà non a caso la formazione delle notti che contano. In campo, dunque, Sommer tra i pali, difesa a tre con Akanji, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti, la coppia Thuram-Lautaro Martinez: il Toro è tornato in gruppo e ha superato Pio Esposito nelle gerarchie. San Siro è pronto, l’Inter anche: manca solo l’ultimo passo.