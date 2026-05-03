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"Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)

"Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Yvonne Alessandro

Al Sinigaglia cala il sipario e tra Como e Napoli finisce 0-0. Una partita di fiammate dopo il salvataggio sulla linea di Rrahmani su Douvikas in apertura, un Milinkovic-Savic provvidenziale su Diao, Baturina a impegnare i riflessi del numero uno azzurro, infine il palo clamoroso colpito da Politano all'84'. Il pareggio dei partenopei congela le celebrazioni da Scudetto dell'Inter, che non potrà festeggiare il tricolore matematico prima del posticipo di domenica sera contro il Parma. I lariani invece si portano a -2 dalla Juventus, con il rischio tuttavia di essere scavalcati dalla Roma in caso di successo sulla Fiorentina.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così in conferenza stampa: "Noi abbiamo preparato la gara in una maniera, è uscita bene, i ragazzi hanno pressato come animali. Si sono chiusi molto bene, anche così abbiamo fatto una partita molto scomoda per loro, non abbastanza però per vincere. Ma se mi dici come voglio perdere? Così. Sono più soddisfatto così e non mettermi dietro ad aspettare. Alcune volte abbiamo vinto, altre no. I ragazzi mi danno tanto. Parlando di 4-5 prestazioni negative, abbiamo giocato 42-43 partite, è importante. La cosa più fondamentale, non possiamo aspettare che si vinca sempre. Ricordo il rigore col Napoli di Morata, quello di Vojvoda solo contro il portiere... tanti momenti che quasi quasi si parlerebbe di 12-14 punti in più. Manca qualcosa, che ti faccia andare al top, ma siamo molto più avanti di quello che avremmo voluto".

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato così lo 0-0: "Sicuramente un altro passo che facciamo. Il Como ha ambizioni per entrare in Champions, distante otto punti... nessuno ha fatto calcoli oggi, potevano fare gol loro e noi. Adesso mancano 3 partite, dobbiamo cercare di chiudere in fretta la matematica certezza della zona Champions. Sapete quanto sia difficile. Poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, noi abbiamo uno scudetto sulla maglia. Più in alto arriviamo, più darà lustro allo Scudetto".

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