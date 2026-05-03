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Colantuono: "Vanoli sarà sicuramente confermato dalla Fiorentina. Non penso ci siano dubbi"

Colantuono: "Vanoli sarà sicuramente confermato dalla Fiorentina. Non penso ci siano dubbi"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:08Serie A
Alessio Del Lungo
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Stefano Colantuono ha parlato in maniera sorprendentemente positiva di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, il cui futuro non è ancora stato deciso: "Il suo apporto è stato positivo, lui è arrivato dopo dieci partite e gli è stato chiesto di portare la nave in acque sicure. Il compito l’ha centrato, è un bravo allenatore e gli va riconosciuto tutto. Anche perché - spiega a Radio FirenzeViola - la squadra era entrata nel panico. Credo che sicuramente sarà confermato, non penso ci siano dubbi su questo. Bisognerà dargli la possibilità di ripartire con una squadra fatta a sua immagine e somiglianza".

Lei non sarebbe d’accordo su un cambio di panchina?
"Non mi permetterei mai di intromettermi nel lavoro di dirigenti esperti come Fabio Paratici, semplicemente mi limito a giudicare il lavoro di Paolo Vanoli, secondo me molto positivo. Al di là dell’uscita dall’Europa, a cui ci sarà tempo di ripensare. La cosa importante era raggiungere la salvezza”.

Come commenta le ultime prestazioni?
"Vedo la squadra ormai avviata verso il traguardo che ormai quest’anno è diventato, inaspettatamente, quello della salvezza. Ci sta che una stagione parta male e finisca col brivido. È stata un’annata non bella, probabilmente la difficoltà più grande è stata che questa squadra, abituata a un certo tipo di campionato, si è trovata in una parte di classifica difficile da gestire. Perché richiedeva fame e zero cali di pressione".

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