Lazio, Sarri non vuole rischiare: tutte le possibili rotazioni a Cremona

Tra acciacchi, minutaggi da gestire e sindromi influenzali, Maurizio Sarri deve fare i conti con la calcolatrice per gestire la sua rosa. L'obiettivo è chiaro, arrivare nella miglior condizione possibile alla finale di Coppa Italia del 13 maggio. Per farlo bisognerà cercare di dare minuti a chi ne ha bisogno, far rifiatare chi è stato spremuto e gestire qualche infortunio non ancora del tutto smaltito. È il caso per esempio di Mario Gila e Adam Marusic, recuperati per Bergamo ma poi gestiti con l'Udinese in campionato. Lo spagnolo potrebbe rimanere a Roma e saltare anche la trasferta di Cremona, dove invece ci sarà Marusic che però potrebbe partire dalla panchina. Il ballottaggio con Lazzari è aperto, in una difesa che rivedrà Nuno Tavares dal primo minuto e la conferma della coppia Romagnoli-Provstgaard davanti a Motta.

Lazio, la gestione della rosa tra centrocampo e attacco

C'è da fare gestione a centrocampo, a cominciare da Kenneth Taylor. Prima della sostituzione all'intervallo con l'Udinese, da quando è arrivato in Italia l'olandese aveva saltato appena 43 minuti sui 1560 disponibili tra Serie A e Coppa Italia. L'ex Ajax ha la spia della benzina accesa ed è alle prese con una sindrome influenzale. Sarri potrebbe farlo rifiatare, schierando Dele-Bashiru e Basic, mentre in regia sarà staffetta tra Rovella e Patric. L'ex Monza non vede il campo da due mesi e mezzo, Cataldi è alle prese con problemi muscolari e il recupero di Rovella è fondamentale in vista della finale di Coppa Italia. Oltre al regista, anche capitan Zaccagni e Daniel Maldini hanno bisogno di mettere minutaggio nelle gambe. I due dovrebbero completare il tridente con Isaksen nella sfida di domani, mentre Noslin potrebbe usufruire di un turno di riposo.