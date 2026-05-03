Como, Jacobo Ramon: "Grazie Fabregas, è stata la mia miglior stagione da professionista"

Jacobo Ramon, difensore del Como, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Napoli, sottolineando - tra i vari temi analizzati - anche il lavoro svolto da mister Fabregas con lui e i suoi compagni di squadra. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto è importante Fabregas per te? E in futuro ti senti bene qui?

"Sono molto felice di essere qui a Como. Per il mister, tutto il contesto e la fiducia data, ma vogliamo tutti terminare la stagione nel miglior modo possibile".

Ti senti cresciuto grazie a Fabregas? Speri di raggiungere la nazionale e il Mondiale?

"Sì, questa è la mia miglior stagione da professionista, vengo da una categoria inferiore ma grazie al mister e ai compagni mi sento migliorato e voglio dare la migliore versione di me ma devo migliorare. Per la Nazionale c'è una concorrenza altissima, ci sono 3 dei giocatori migliori del mondo. Io lotto per arrivare a quel livello ma so che devo ancora migliorare".