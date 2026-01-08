L'avventura di Raspadori all'Atletico si conclude con una panchina: ora Jack è pronto per la Roma

Finisce con un 2-1 amaro il cammino dell'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna. E con questo probabilmente anche l'avventura in Spagna di Giacomo Raspadori. Il calciatore della Nazionale italiana infatti è rimasto in panchina nel derby contro il Real Madrid disputato a Jeddah e che ha visto il team di Xabi Alonso imporsi e conquistando l'ultimo atto della competizione domenica prossima contro il Barcellona.

Ora Jack è pronto per la Roma

Adesso il giocatore, che rientrerà in queste ore dall’Arabia Saudita, è pronto per approdare alla Roma di Gian Piero Gasperini in questa seconda parte di stagione. Come detto in serata, la svolta decisiva è arrivata quando Frederic Massara ha incontrato gli agenti dell’ex Napoli per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Si attendeva praticamente soltanto il termine del torneo in Arabia per una fumata bianca che ora può arrivare in qualsiasi momento.

I dettagli della trattativa

Un’operazione che vedrà Raspadori approdare alla Roma in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere sui 20,5 milioni di euro complessivi. Il giocatore invece andrà a guadagnare circa 3,5 milioni di euro a stagione e presto tutte le tessere del mosaico saranno posizionate. Con Gian Piero Gasperini che accoglierà un rinforzo in più per la sua Roma.